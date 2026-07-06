Exposition et vernissage de la résidence artistique Bouture

La résidence « Bouture » réunit une dizaine d’artistes autour des arts graphiques : dessin, illustration, auto-édition et poésie. Installés à Vercheny, ces créateurs vont expérimenter et co-produire dans un esprit d’entraide et de bienveillance.

Restitution de résidence à la galerie Magma de Die

Vernissage : samedi 18 juillet à 11h en présence des artistes. Un moment convivial à ne pas manquer pour découvrir les oeuvres nées de cette semaine de création collective.

Portée par Zoé Arnaud, artiste drômoise formée à Montpellier, cette résidence met l’accent sur le cheminement créatif plutôt que sur le résultat final. L’objectif est de rompre avec l’isolement des artistes et de favoriser les échanges entre territoires. Parmi les participants, deux artistes du Diois : Floriane Carlier et Charlotte Sampic.

L’aventure se conclut par une exposition ouverte à tous à la galerie Magma, à Die.