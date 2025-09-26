Exposition : Etèyéwa BEDIM

Exposition Artistique à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Bourg les Valence.

Née le 26 novembre 1985 à Natitingou, d’un père instituteur et d’une mère esthéticienne-coiffeuse, Etèyéwa BEDIM est une artiste plasticienne contemporaine d’inspiration africaine. Sa carrière se distingue par une grande richesse artistique, allant du design textile à la maroquinerie, en passant par le mannequinat, le modèle vivant, et une ambition pour le cinéma.

Titulaire d’un Diplôme de Technicien en arts plastiques à l’ESMA-BÉNIN, elle a également obtenu une licence en communication visuelle à l’ESAED Bénin.

Elle utilise différents matériaux naturels tels que le liège, le jute, le tissu, le bois, etc. Ses tableaux expriment avec sensibilité ses émotions et mettent à l’honneur la FEMME.

Elle expose ses oeuvres lors de nombreux événements artistiques et mène également des projets humanitaires à travers son association AEDA, dédiée au développement de l’agroécologie en Afrique