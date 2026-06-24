Vous verrez comme d’habitude des oeuvres très particulières, de grande qualité artistique, crées par des artistes contemporains rarement exposés. Il s’agit cette fois, pour la plupart, d’artistes expressionnistes qui remettent en question les techniques artistiques traditionnelles en utilisant des couleurs intenses, des formes déformées et exagérées et un contenu profondément subjectif. Avis : les oeuvres sont susceptibles de provoquer une intense émotion !
Et une surprise en prime, pour les curieux, » le poules o’ Drôme » !! Venez voir cette dernière excentricité grâce à la production de Sylvie Dion.
Exposition Expressionnistes contemporains
Cet été, venez vous rafraîchir à la Curioserie et vous régaler avec notre nouvelle exposition.
30 rue justin jouve 26220 Dieulefit
Vous verrez comme d’habitude des oeuvres très particulières, de grande qualité artistique, crées par des artistes contemporains rarement exposés. Il s’agit cette fois, pour la plupart, d’artistes expressionnistes qui remettent en question les techniques artistiques traditionnelles en utilisant des couleurs intenses, des formes déformées et exagérées et un contenu profondément subjectif. Avis : les oeuvres sont susceptibles de provoquer une intense émotion !