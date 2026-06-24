Exposition

Exposition Expressionnistes contemporains

Cet été, venez vous rafraîchir à la Curioserie et vous régaler avec notre nouvelle exposition.

Exposition Expressionnistes contemporains
du 01/07/2026 16:00 au 31/08/2026 19:00

30 rue justin jouve 26220 Dieulefit

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Gratuit pour les visiteurs

Vous verrez comme d’habitude des oeuvres très particulières, de grande qualité artistique, crées par des artistes contemporains rarement exposés. Il s’agit cette fois, pour la plupart, d’artistes expressionnistes qui remettent en question les techniques artistiques traditionnelles en utilisant des couleurs intenses, des formes déformées et exagérées et un contenu profondément subjectif. Avis : les oeuvres sont susceptibles de provoquer une intense émotion !
Et une surprise en prime, pour les curieux,  » le poules o’ Drôme  » !! Venez voir cette dernière excentricité grâce à la production de Sylvie Dion.