Exposition : « Expressions picturales à l’épreuve du temps »

André CHARBONNEAU, peintre amateur et passionné de la plus jeune enfance à aujourd’hui, a appris et essayé quelques techniques correspondant à ses ressentis et adaptés aux sujets recueillis ou personnels.

De la peinture à l’huile au dessin à l’encre, de l’aquarelle polychrome à monochrome, du pastel sec à la sanguine, du croquis au collage, chaque fois , c’est un challenge…