Exposition
Exposition- Faille – Karl Abrousse
Karl Abrousse expose ses peintures et photos. Lecture de poésie le 31 juillet
du 26/07/2026 14:00 au 15/08/2026 17:00 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Karl Abrousse expose ses peintures et photos. Lecture de poésie le 31 juillet
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