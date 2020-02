Exposition réalisée en collaboration avec Mme Sylvie WEENS, historienne, spécialiste de l’histoire de Louxor en Egypte. Elle a étudié les archives de Ferdinand Pagnon, conservées à Romans, et présente le résultat de ses recherches dans cette exposition.

.

Ferdinand Pagnon, romanais de coeur, est à l’origine du développement du tourisme en Haute-Egypte au XIXe siècle. Agent de Thomas Cook and Son, responsable de la navigation sur le Nil, il construit et gère les premiers hôtels à Louqsor et à Assouan.

Inauguration de l’exposition » Ferdinand Pagnon : un destin sur le Nil » : le mardi 25 février à 18h.