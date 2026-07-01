Exposition Fernand Greco

Comme chaque été au Moulin de Montoison, l’artiste s’invite chez l’artisan

Le rendez-vous est désormais bien installé : notre équipe met à l’honneur un ou plusieurs artistes de la région à travers le programme » L’Artiste chez l’Artisan « , dans le cadre unique du Moulin de Montoison.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir l’exposition » Golems » de l’artiste Fernando Greco.

À découvrir tout au long de l’été, cette exposition investit notre salle d’exposition à Montoison et propose une immersion singulière dans l’univers de l’artiste.

Exposition accessible au Moulin de l’huilerie Richard, à Montoison, sur les horaires de la boutique