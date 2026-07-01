Exposition

Exposition Fernand Greco

Comme chaque été au Moulin de Montoison, l’artiste s’invite chez l’artisan

Exposition Fernand Greco
du 01/07/2026 au 31/08/2026

195 chemin du grand pré 26800 Montoison Tél. 04 75 25 02 64

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Gratuit pour les visiteurs

Le rendez-vous est désormais bien installé : notre équipe met à l’honneur un ou plusieurs artistes de la région à travers le programme  » L’Artiste chez l’Artisan « , dans le cadre unique du Moulin de Montoison.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir l’exposition  » Golems  » de l’artiste Fernando Greco.

À découvrir tout au long de l’été, cette exposition investit notre salle d’exposition à Montoison et propose une immersion singulière dans l’univers de l’artiste.

Exposition accessible au Moulin de l’huilerie Richard, à Montoison, sur les horaires de la boutique