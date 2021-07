Exposition – Festival Partir en Livre – La Promenade de Kiki

Diplômée d’illustration à la Haute Ecole des Arts du Rhin, Marie Mirgaine vit et travaille à Strasbourg. Artiste touche à tout aux techniques variées (collage, aquarelle, volumes…), elle collabore avec la presse (le New York Times, Biscoto journal), expose ses oeuvres dans divers lieux, crée des spectacles, réalise des vitrines et anime des ateliers pour enfants. Kiki en promenade est son premier album jeunesse.