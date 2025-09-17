C 215, célèbre street artist (Christian Guémy) pour les portraits et Jean-Pierre Sakoun, président d’Unité laïque pour les textes, dressent une galerie de portraits, d’Hypatie d’Alexandrie à Samuel Paty. Parmi ces combattant de la liberté, des noms célèbres (Voltaire, Zola, Charb, Elisabeth Badinter), mais aussi des visages moins connus ou inattendus, à découvrir (l’Abbé Grégoire, Général Dumas, Gaston Crémieux, Ferdinand Buisson, …).
Cette exposition accompagne la publication du livre » Figures de la liberté » de C215 et Jean-Pierre Sakoun (Armand Colin, 2025)
Exposition « Figures de la laïcité »
A travers vingt siècles et en vingt-cinq portraits, l’exposition » Figures de la laïcité » illustre le combat pour l’émancipation et la laïcité d’hommes et femmes conquérants de la liberté.
26 place Latour Maubourg 26000 Valence
