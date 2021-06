Exposition » Flash -back » de Muriel Feltrin Buis-Les-Baronnies, salle des Ursulines. Tous les jours de 15h à 18h, et le week-end 10h-12h30 et 15h-19h. .

L’exposition » Flash -back » est une rétrospective, un retour en arrière sur différentes périodes de sa carrière d’artiste-peintre dans la représentation de la femme.

Comme vous pouvez le voir, elle est au coeur de son art et lui apporte la grâce et beaucoup d’amour, lui dédiant sans compter les touches de couleurs.

Puis peu à peu son regard s’est affiné, la gestuelle libérée et c’est ainsi éloigné naturellement d’une représentation classique pour adopter une nouvelle vision de la femme, loin d’une figuration réelle, idéaliste, une vision qui aime à distorde et à déstructurer les formes traditionnelles.

A vous maintenant de vous laisser surprendre par son imaginaire…