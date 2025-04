Exposition : Focus Toros intime – Musée de Valence

Né à Alep dans une famille arménienne réfugiée en Syrie, Toros développe dès son enfance le goût de façonner avec ses mains. Après avoir remporté un concours de sculpture, il rejoint l’Europe et s’installe à Valence en 1967 puis à Romans-sur-Isère où il établit son atelier. Les pièces exposées dévoilent la dimension intime de celui qui est connu localement pour ses oeuvres commémoratives dans l’espace public. Ses figures féminines et ses sculptures d’oiseaux sont présentées aux côtés d’oeuvres louant le mouvement et la musique.