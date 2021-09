Exposition : Formes et couleurs

L’artothèque de Villeurbanne prête à la Médiathèque du Pays de Bourdeaux dix oeuvres de sa collection d’art contemporain.

Vous pourrez découvrir les travaux d’artistes qui interrogent la forme et la couleur. Parmi eux, Vasarely qui s’est illustré dans l’art optique et auquel un musée est consacré à Aix-en-Provence, Giuseppe Penone, sculpteur de l’arte povera, exposé au Centre Pompidou, au MOMA de New York, à Versailles et prochainement à la Bibliothèque Nationale de France ou encore les américains Ellsworth Kelly et Frank Stella qui développent un art géométrique et coloré.