Exposition « Fourmis & cie » – Stimuli Micro-folie

L’exposition » Fourmis & Cie » vous emmène à la rencontre des insectes, en particulier des fourmis, pour comprendre comment elles vivent, s’organisent et coopèrent au quotidien. Apparues il y a 120 millions d’années et cousines des guêpes, ces petites exploratrices ont réussi à coloniser presque toute la planète.
Au fil du parcours, on découvre leurs formes variées, les métamorphoses, les rôles de chacune dans la colonie et les moyens étonnants qu’elles utilisent pour s’alimenter et communiquer entre elles. Tout public
Ateliers créatifs stimuli, jeune public et exposition » Fourmis & compagnie » tout public