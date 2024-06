Plongez dans l’univers d’Irvin Anneix, où des anonymes livrent leurs rêves les plus profonds, témoignent avec humour de leurs complexes ou bien enquêtent sur la vie de leurs ancêtres ou se lient d’amitié avec des inconnus, d’âges et cultures différentes.

Miroir de notre société, il se dégage de ces oeuvres une vérité, une parole libre, qui documente l’humanité de l’intérieur.

?uvres présentées :

1 / Correspondances

» Correspondances » est une expérience de conversation épistolaire humaine. Irvin Anneix à proposé à plus de 100 volontaires anonymes de s’échanger des lettres pendant plusieurs mois. Sans jamais se voir, ces personnes – opposées sur le papier – ont noués des liens forts. Dans un monde qui se fracture et se polarise, dans lequel nous vivons les uns à côté des autres, sans se mélanger, il est urgent de recréer du commun et de développer notre empathie.

2 / Cher futur moi

Depuis 2016, l’artiste invite des humains à enregistrer une vidéo dans laquelle ils s’adressent à leur « futur moi » de dans 10 ans. C’est ce qu’on appelle une « capsule temporelle ». Seuls, dans le cocon intime de leur chambre et face caméra, ils confient leurs espoirs et leurs angoisses. Depuis 2016, l’artiste a collecté par moins de 600 témoignages bouleversants, de participants en Algérie, au Portugal, à Mayotte, en Polynésie française, au Congo-Kinshasa, en Côte d’Ivoire ou encore au Canada.

3 / Extrafiltres

Les filtres virtuels sont de nouveaux accessoires d’affirmation et de contrôle de l’identité, mais qui véhiculent des schémas normatifs de la beauté et une vision unique du corps et du genre. Dans la vague du » bodypositive « , l’artiste à inventé des filtres capables de remettre en question ces canons de la beauté. Une fois mis en ligne sur les réseaux sociaux, ces filtres ont été utilisés par des dizaines d’humains à travers le monde qui, face à leurs téléphones, expriment leurs complexes corporels. Une parole » vraie « , qui prend le contre-pied des réseaux sociaux.

4 / Objets relais

« Objets relais » propose à des jeunes humains de mener un travail d’archéologie familiale, et d’apporter en classe, des objets ayant appartenu à leurs ancêtres. Dans un rituel de numérisation, et pour perpétuer leurs héritages, ils scannent en 3D ces » objets relais « . Face caméra, ils livrent les fruits de leurs enquêtes. L’acte est politique : celui de faire entendre à l’école des histoires individuelles qui ne sont pas entendues au sein de l’institution scolaire. Un projet co-réalisé avec Yasmine Benabdallah et Hélène Combal-Weiss.

Biographie d’Irvin Anneix :

Irvin Anneix est un artiste vidéaste qui vit et travaille dans le monde francophone. Depuis 10 ans, il réalise des projets documentaires diffusés sous la forme de films, de livres et d’installations vidéo pour les institutions culturelles. Pour ses projets, Irvin invente des dispositifs qui donnent la parole à ceux qu’on entend peu : les seniors, les adolescents, issus des quartiers populaires, de la ruralité, les étrangers ou encore les personnes en situation de handicap. Dans une volonté d’imposer une relation d’égal à égal, Irvin définit le cadre créatif et se positionne en retrait, pour laisser aux participants la liberté de se raconter, en toute intimité.