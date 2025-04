Exposition : Genesis

Elevé dans une ferme au Brésil, Sebastião Salgado éprouve un amour et un respect profonds pour la nature. Il est particulièrement sensible à la manière dont les êtres humains sont affectés par les conditions socio-économiques dévastatrices dans lesquelles ils vivent.

Genesis, est une oeuvre magistrale réalisée entre 2004 et 2012 au gré de plus 30 voyages dans le monde entier, qui est à ce jour l’exposition la plus vue dans le monde. Des centaines d’images la composent, interrogeant notre rapport à la nature, à la terre ainsi qu’à ses ressources afin de réveiller nos consciences. C’est l’aboutissement de huit années d’expéditions épiques pour redécouvrir les montagnes, les déserts et les océans, les gens et les animaux qui ont jusque là encore échappé à la pression de la société moderne – la terre et la vie sur la planète des origines.