Graphiste de formation, Gipé est un créateur d’images aux multiples facettes. Connu notamment pour ses premières réalisations remarquées dans l’univers des illustrations de pochettes de vinyles, il développe depuis plus de quarante ans un univers mêlant collages, calligraphie, abstraction et figuration. Son travail, guidé par le rythme, la musique et une ligne graphique affirmée, se renouvelle sans cesse.
Exposition
Exposition Gipé
Une belle occasion de découvrir le travail d’un artiste singulier et de profiter, tout au long de l’été, d’un nouveau rendez-vous culturel à Venterol. Nous vous attendons nombreux !
du 01/08/2026 au 14/08/2026 Informations complémentaires
25 Rue du Bout du Monde 26110 Venterol Tél. 06 16 49 28 28
Gratuit pour les visiteurs