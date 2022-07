Exposition Grégoire Scalabre

Son univers artistique s’inspire largement de l’architecture et du monde industriel, du patrimoine architectural des monuments français et de l’univers statuaire.

Figure atypique du paysage contemporain, Grégoire Scalabre repousse sans cesse les limites de la céramique. L’artiste défie la matière pour offrir un répertoire de formes constamment renouvelé : du registre de la dissémination et de l’accumulation, à celui du dynamisme et du monumental, en passant par l’architecture et la métallurgie.