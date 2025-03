Exposition Horizons – Aquarelles de Soheila Regnault

Soheila Regnault est graphiste – illustratrice, spécialisée dans la communication visuelle et passionnée par l’illustration jeunesse. Après ses études d’architecture, elle a retrouvé sa « boite à couleurs » et ses pinceaux lors d’un voyage au Népal. Ce qui a été pour elle le début d’une série de carnets de voyages mêlant réalité et imaginaire.

En itinérance des Alpes à l’océan Atlantique ou lors de voyages immobiles (en refuges d’altitude) sa boite d’aquarelle « super light » et ses carnets l’accompagnent dans le fond du sac à dos et lui offrent des moments de pauses, attentive et en immersion dans l’environnement qui l’entoure.

Inspirée par la nature, sur terre ou dans les airs, elle aime saisir l’instant, les belles lumières et les petits détails si précieux à ses yeux, le regard tourné vers l’horizon, apaisant, inspirant, méditatif…

Tout public