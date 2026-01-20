L’intelligence artificielle s’invite à la médiathèque. Pendant un mois, venez découvrir, tester, débattre et vous interroger sur ces outils qui transforment notre quotidien.
Entre conférences, ateliers créatifs et projections, nous vous proposons un voyage accessible et passionnant au coeur d’un univers en pleine évolution.
Texte généré à l’aide de Chat GPT 😉
Exposition : IA ou pas ?
Saurez-vous reconnaître des images générées par IA ? Relevez le défi et testez vos connaissances grâce à cette exposition qui présente photos, dessins publicitaires, affiches de films, illustrations, peintures classiques, pop ou modernes.
