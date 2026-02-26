Exposition Innocence – Estelle Darve, dessins et poésies

Innocence, Exposition d’Estelle Darve, dessins oniriques et poésies. Innocence est une série de petits dessins colorés aux pastels secs et à l’eau.

Chaque dessin est un plongeon dans l’inconnu.

J’y saute, tout entière, le coeur grand ouvert d’être en vie.

C’est une rencontre avec les couleurs, les matières qui deviennent imaginaires.

Une invitation à prendre le temps.

Le temps de plonger dans un dessin, de rouvrir notre regard d’enfant,

notre imagination pour découvrir tout le petit monde qui les habite.

Se laisser enchanté.e

Ces dessins sont accompagnés de poèmes qui célèbrent la vie par mon regard amoureux et transforment l’infime du quotidien en poème pépite. Un souffle léger pour ouvrir un espace, offrir une sensasion: suggérer et, ainsi, permettre à chacun.e de se l’approprier selon sa sensibilité.

C’est un chant honorant l’infinie diversité du vivant et son mystère.

Les dessins et les poèmes sont résonance, pour la joie de tisser des passerelles entre toutes nos facettes et d’ouvrir toujours plus grand le coeur à l’immense, à l’infime.

Soirée poésie suivi d’un buffet le 17 avril à 19h

Lecture de l’un de mes recueils

Poésie et buffet 20EUR

Poésie à prix libre

Résa / infos 06 52 80 22 03