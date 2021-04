Exposition/installation de Robert Kéramsi et Frédéric Lallemand

A travers l’objectif de Frédéric Lallemand, le grain de l’argentique, les jeux de lumières et le flou nous donnent à voir des êtres forestiers insoupçonnés.

Robert Kéramsi propose de cheminer dans une installation reflétant la pérégrination artistique qu’il a effectuée en 2020 dans le cadre de sa résidence avec Causes aux Balcons. Ses recherches et ses inspirations l’ont amené à créer et révéler des présences, sur les chemins et de retour à l’atelier, grâce à différentes techniques (sculptures de pierre, mousses, dessins, encres…).