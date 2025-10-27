Exposition

Exposition – Instants de Vie

Paysages et Portraits aux crayons, aquarelles et pastels
C’est le thème de cette exposition.

du 30/10/2025 au 27/11/2025

21 Rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 21 42 49

Gratuit pour les visiteurs

Pascale choisit une technique différente selon le sujet et son inspiration du moment.
Dessiner et peindre sont autant d’occasion de marquer une pause dans une vie trépidante.
Diversité et sensibilité dans cette narration picturale d’instants de vie.
Vernissage musical des  » Chansons pour le coeur  » de et par Pascale EVIEUX, le mardi 4 novembre de 18h à 20h.