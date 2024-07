Exposition Instants nature, faune

» Passionné depuis toujours par la nature, je m’intéresse à la faune sauvage des régions que je parcours, et surtout l’Ardèche du sud qui abrite une quantité d’espèces animales nombreuses et très variées…

…J’ai enrichi mes connaissances sur le sujet à force de documentation et surtout grâce à de très nombreuses observations sur le terrain. En effet, la photographie animalière nécessite une très bonne connaissance du mode de vie de l’espèce, de son comportement, de son environnement et de ses habitudes en fonction des saisons. C’est une condition indispensable, avant toute approche, afin de ne pas déranger la faune sauvage et donc de la respecter. Il faut donc être avant tout naturaliste avant d’être photographe et bien connaître chaque espèce avant d’essayer de l’approcher. Dans certains cas, je préfère ne pas faire une photographie qui pourrait être préjudiciable à l’espèce. »

En montrant la beauté et la fragilité des espèces de notre région, le photographe se veut donc un acteur de la protection de la vie sauvage à travers un témoignage engagé et respectueux. »