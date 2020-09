Exposition itinérance Photographique

Depuis de nombreuses années, les photo-clubs de la région proposent des expositions dans des lieux mis à disposition par leur communes respective. Ces lieux sont chargés d’histoire et servent d’écrin aux oeuvres présentées: Passage des arts, La chapelle de Givray, Le château de Roussillon, La tour d’Anjou, Le Prieuré de Salaise du Sanne et Le château de Larnarge. En plus des 18 clichés du patrimoine local par lieu 60 auteurs exposent entre 5 et 8 images chacun pour faire ressortir leur sensibilité à travers des séries photographiques cohérentes et variées. 4 invités d’honneur: Jérémy Bégot , Claude Champeley, Valérie Jentey et Nicolas Orillard-Demaire présentent également leurs oeuvres.