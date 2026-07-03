Exposition : Jardins partagés

Le jardin est un espace de dialogue privilégié entre l’artificiel humain et la nature. Dans cette conversation chacun est plus ou moins exigeant. On peut tirer des haies au cordeau, prendre un soin extrême de chaque plante ou laisser les jouets d’enfant se perdre les uns après les autres dans l’herbe folle. En tant que paysagiste je suis témoin de la singularité de nos réactions face à cette nature qui nous échappe. Je me rappelle cette dame qui avait près de sa maison un vieux pin dont les branches basses barraient le passage. Elle voulait bien qu’on les élague, mais seulement le bout, et sur une dizaine de centimètres, peut-être vingt, pas plus. Elle poussait des petits cris quand on s’approchait d’une branche avec un sécateur de force. L’anecdote fait sourire, pourtant ces dernier temps nous apprenons tous que limiter l’interventionnisme dans un jardin favorise le vivant dans sa diversité.

Avec mon ami Florent Frizet, nous nous proposons de mettre en relation leurs oeuvres dans l’espace de l’Usine, avec une contrainte particulière : les travaux seront présentés sous une forme foisonnante au milieu de végétaux proposés par la Pépinière Jacquet, de Saint Péray (07). Les végétaux, au même titre que les oeuvres, seront à vendre

Paul Vergier, dont l’hyperréalisme se perd à mesure qu’on se rapproche de la toile dans une broussaille gestuelle, sera accompagné de Leslie Greene qui travaille par l’empreinte et la superposition de fins lavis colorés évoquant les variations lumineuses de feuillages légers. Aux côtés de ces peintres le travail de l’élagueur et sculpteur Théo Peyrard reprend des formes de branches étonnantes en exaltant l’expressivité de leurs courbes ; les précieuses photographies de Gabriel Lidy font l’inventaire des insectes et petits mammifères peuplant nos jardins ; la céramiste Margaux de Villoutreys fait référence au vivant par sa représentation brute des formes animales etvégétales et le sculpteur Théo Robert met directement en contact ses créations en bois brûlé avec les plantes de la pépinière. Enfin parmi les céramiques présentées par Camille Romagnani, on trouve ses graines : »capsules créatrices, chacune recèle en elle l’arbre, la forêt et l’univers à venir « .

Bienvenue à tous pour cette première exposition collective organisée par Élévateur.

Le vernissage aura lieu samedi 4 juillet à 18h.