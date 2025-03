Exposition – Jazz de Henri Matisse : Improvisations en couleur

L’album Jazz, finalisé en 1947, naît de la complicité d’Henri Matisse (1869-1954) avec son ami Tériade (1897-1983), éditeur et critique d’art. Il procède d’une nouvelle manière de travailler de l’artiste, qui, affaibli par la maladie, a remplacé toile et pinceaux par gouache, papiers et ciseaux.

Avec ses papiers colorés, découpés puis collés, Matisse révolutionne l’histoire des arts. Il taille directement dans la couleur, sans dessin préalable, modifiant à l’envi ses compositions, parfois sur de très grands formats. L’album et le livre d’artiste associé seront imprimés, après plusieurs années de recherches, à partir de pochoirs et d’une gouache identique à celle qu’utilisait Matisse. Avec ses couleurs éclatantes, ses courbes et ses arabesques, Jazz fait partie des chefs-d’oeuvre ultimes de l’artiste.