Exposition-jeu : Au bout du conte

Depuis le début de l’été, une nouvelle exposition et biblio-jeu sur la thématique du conte est proposée à la médiathèque.

Cette exposition vous propose de (re)découvrir ou relire 13 contes, classiques ou plus exotiques, parmi des centaines recensés : Le Petit Chaperon rouge, Hansel etGretel, Le Pinceau magique, Cendrillon, Jean-Mon-Hérisson, Le Conte dugenévrier, Barbe-Bleue, Peau-d’Ane, Riquet-à-la-houppe, Jack et le Haricot magique…

Que nous disent les contes sur l’enfance, les relations parents-enfants, l’amour, le devenir adulte des enfants, la justice, la destinée, le bien et le mal, la mort même ? Et tout simplement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires qui semblent se répéter inlassablement ? Pour le plaisir de tous !

Une exposition gratuite et accessible, à découvrir sans plus attendre !!