Exposition Jonathan Audin – Arts plastiques

Venez découvrir l’exposition estivale de trois Femmes aux trois chemins singuliers : une rencontre offrant la possibilité d’habiter ensemble l’espace de la galerie liberté.

Le travail de Sophie AVENIER se confond avec son mode de vie : faire un jardin, assembler terre, galet, pierre dans une démarche proche de celle de l’art pariétal. Il s’agit donc de s’adapter à l’existant pour créer des silhouettes de femme.

Sandrine CERDAN a choisi pour cette exposition de présenter une partie de son travail récent sur le thème des canopées. Une envie de nature, de vert, d’oiseaux qui chantent. Chercher le bon chemin.

Manue KERGALL est artiste peintre, ses sources d’inspiration sont les jardins, les forêts, les portraits…Elle aime créer des paysages imaginaires, partir à la rencontre de personnages rêveurs, de musiciens et marier les couleurs, chercher des résonances.

Vernissage: 5 Juillet à partir de 18h