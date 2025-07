Exposition Juxtaposition. Jean Soubeyran Delalande et Leslie Greene

Jean Soubeyran Delalande a visité une exposition que j’ai récemment participé à Marsanne, et nous avons immédiatement engagé une discussion passionnée autour des diptyques et triptyques. Nous avons tous les deux vécu l’expérience en déplaçant des tableaux, deux d’entre eux, placés côte à côte par hasard, qui disent quelque chose ensemble, et dès lors, il nous est impossible de les séparer. Comme ils créent une présence intense et singulière.

Notre idée est de partager cette expérience avec les spectateurs en concevant une exposition fondée sur des juxtapositions : celle de nos regards distincts en tant qu’artistes, et celle de nos peintures qui, mises en dialogue, forment une oeuvre plus grande que la somme de ses parties.

Bios:

Jean Soubeyran Delalande peintre et dessinateur autodidacte à enrichi sa pratique à l école Royale des Beaux-arts de Bruxelles dont il est diplômé.Depuis 1980 il a exposé en France en Allemagne au Maroc en Belgique en Italie en Suisse.Il vit et travaille à Dieulefit dans la Drôme .

Née aux Etats-Unis, diplômée de la prestigieuse New-York School of Visual Arts, Leslie Greene a commencé sa carrière en tant qu’assistante de Julian Schnabel puis Dan Christensen. Depuis 1983, elle expose régulièrement en Europe et aux USA, dans des institutions et des galeries, dont LaMaMa Galleria, à New York et Freed Gallery en Oregon. A Paris, elle a exposé a la Galerie Octobre, la Fondation Mona Bismarck, la Galerie du Genie, et plusieurs années au Salon des Réalités Nouvelles. Leslie Greene à illustré des textes de Sandra Cisneros. Son travail a fait l’objet de plusieurs critiques élogieuses dont Glenn O’Brien dans Artforum. Elle a participé à de nombreuses résidences en France, en Islande et en Turquie. Son atelier est actuellement à Marsanne en Drôme provençale.