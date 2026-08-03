La communication au cours des siècles, nous amène à découvrir ses codes.
Le secret : bouches à oreilles, la source du langage: communication par l’image, l’art rupestre. La transmission des messages par les pigeons, le morse, le télégraphe, l’aérostat, le télégramme, le courrier, la machine à écrire…, l’aéropostale, le téléphone, la radio, la publicité, la communication orale ou verbale et avec les animaux. Ce qui nous amène à l’évolution actuelle jusqu’à l’IA.
Exposition : La communication au cours des siècles
Exposition sur l’évolution de la communication à travers les siècles, organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
La communication au cours des siècles, nous amène à découvrir ses codes.