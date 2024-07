Exposition : La Forme #2

L’objectif est de sensibiliser les publics, de promouvoir le design et les expertises des designers auprès des professionnels.

Pour fêter la FRANCE DESIGN WEEK 2024 dans la Drôme, Bold Design, Brest Brest Brest, Le Point D, Julie Decubber, Marine Dominiczak, La Fab Unit, Julia Huteau, Ibo-design, Maison Maison, Jean-Baptiste Martin, Mobilier Pépite, Système Sensible, ainsi que les étudiants des formations en Design et Métiers d’art de Valence : DNMADe Objet, bijou, matériaux et usages du Lycée Amblard, DNMADe Animation de l’ISTM-Montplaisir, et Design Graphique de l’ESAD, se réunissent pour imaginer une exposition qui met à l’honneur le meilleur du design drômois.

Autour de la thématique SIMPLICITÉ, les designers de tous champs (espace, produit, graphique, mode, bijou) utiliseront leur territoire pour montrer le pouvoir d’innovation et de transformation du design. Des designers et des étudiants proposent une journée de rencontres et de visites commentées autour d’une exposition collective. LA FORME #2, est un événement collectif qui explore la vivacité et l’audace du design drômois en mettant en lumière une diversité de propositions. Au-delà de l’esthétique, ce temps fort invite le·la visiteur·euse à repenser sa perception et son interaction avec les artefacts qui l’entourent : les créations exposées, tangibles et durables ou éphémères et évolutives, offrent de nouvelles perspectives, défient parfois les conventions, incitant à interroger notre relation à l’environnement et aux objets.