Exposition la Nef de Guy Leriche

Exposition de peintures et oeuvres en volume

du 29/11/2025 au 30/11/2025

1 Place Hubert Gleize 26110 Châteauneuf-de-Bordette Tél. 04 75 27 73 71

Gratuit pour les visiteurs