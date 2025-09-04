À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, consacrées cette année à l’architecture, L’Embellie vous invite à venir admirer les dernières oeuvres de trois artistes que j’ai déjà eu le plaisir de recevoir à La Roseraie, à savoir
? les tableaux de François Millon,
? les céramiques d’Aude Lavenant,
? les sculptures de Rainer Schlueter
ainsi que la série Navigations-divagations de Cécile Mazoyer, peintre-graveuse.
Exposition La roseraie
11 montée du jas 26220 Dieulefit Tél. 06 07 04 82 64
