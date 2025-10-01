Exposition  » LA VIE EN ROOS « 

Exposition de peintures et papiers de soie par Roos David

En 2015, Roos David a échangé sa ville bien-aimée de Gand en Belgique pour la tranquillité de la campagne à Taulignan, dans la Drôme Provençale.

La beauté de la nature avec toutes ses variantes de lumière et d’ombre la fascinait.

Les émotions qu’elle a éprouvées ont stimulé sa créativité.

En travaillant, elle a élaboré un style qui se situe entre la réalité et l’abstraction.

Pour elle, ce qui importe le plus, c’est ce que le spectateur voit et ressent, mais surtout qu’il se réjouisse, comme elle se réjouit en créant ces oeuvres.