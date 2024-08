Depuis petite, la nature et l’imaginaire me portent dans l’élan de vie. Parfois très présente et parfois plus discrète, la créativité sait toujours se révéler pour m’accompagner.

Cela fait bientôt 20 ans, que telle une mélodie, toutes deux rythment ma vie.

Autodidacte, ma spontanéité s’exprime à travers la peinture, lorsque mes mains souhaitent se parer de couleurs, le dessin, lorsque des êtres venus d’ailleurs désirent prendre forme, les compositions florales ( fleurs éternelles, bois flotté, galets…), lorsque mon âme souhaite réunir les éléments, la musique et le chant, lorsque mon corps appel à vibrer à l’unisson, puis, la photo sous l’eau, lorsque mon être aspire à dévoiler sa propre nature.

C’est un véritable émerveillement que de laisser l’imaginaire se manifester, un réel souffle de vie qui jaillit à l’infini.

Dans l’authenticité de mon âme, mes oeuvres transportent à la découverte de multiples univers.

J’ai à coeur de partager la beauté et la sensibilité de l’eau et de ses éléments, d’apporter des moments d’évasion et d’éveil imaginaire, des instants de réflexion, d’introspection qui touchent nos âmes à travers les photos prises sous l’eau ( essentiellement dans la Méouge ) et imprimées sur toiles qui invitent au voyage.

Pour chacune d’elle, je suis inspirée à composer un texte, de façon à ce que, l’image et le verbe forment une douce harmonie.