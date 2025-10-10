Pensé comme un fil conducteur, le lalala traverse l’ensemble des oeuvres présentées : tantôt transcription graphique de chansons populaires, tantôt expression d’un chant
intérieur, évocation du paysage sonore de la nature ou de l’univers, il est présent partout. Ce projet explore les frontières entre langage, abstraction et musique. Il questionne la capacité d’un simple motif vocal à générer une narration visuelle, une matérialité plastique. L’oeuvre et le spectateur semblent alors entrer en résonance.
Exposition: Lalala, l’écriture sonore
L’exposition de Thomas Vannieuwenhuyse part de l’onomatopée « lalala » pour interroger la représentation de la musique dans les arts plastiques. À travers cette séquence phonétique universelle, l’artiste explore les relations entre son et forme visuelle.
26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70
