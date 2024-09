Exposition : l’art en mouvement ? En mouvement vers l’art ?

Regards croisés entre l’exposition d’art brut et singulier organisée par MGEN Drôme et les oeuvres » Terre et temps 2 » du Centre Hospitalier Drôme Vivarais.

Un écho, une résonance, une pertinence. Une invitation au voyage.

MGEN a réuni plus d’une soixantaine d’oeuvres d’artistes présents dans le monde de l’art brut et singulier : disparus, contemporains, régionaux ou plus lointains ; ils sont tous reconnus dans leur domaine. Une salle sera dédiée à l’artiste Tunisien Jaber Al Mahjoub.

En correspondance, deux services du Centre Hospitalier Drôme Vivarais à Valence (patients et soignants du CATTP et HDJ) ont été accompagnés par la plasticienne Sandrine Cerdan et le poète Arnaud Savoye pour réaliser les oeuvres picturales inspirées par les poèmes écrits l’année précédente : » Terre et temps 2 » : quels regards posés sur la terre que j’habite, mouvements de terre, mouvements du temps.