Exposition Lavandes en Provence par Alexandra Vinozzi

C’est l’été, les jours sont longs, il fait beau et chaud dans les Baronnies Provençales. Les planètes sont alignées, la floraison des lavandes et lavandins est à son apogée. Branchez votre casque, attachez votre ceinture, préparez vous au décollage ! Je vous propose de prendre de la hauteur. Ces prises de vues aériennes démarrent au col de l’Homme Mort et s’étendent du plateau d’Albion jusqu’au plateau de Valensole. Elles vous permettront de porter un regard plongeant sur notre beau terroir.

J’ai grandi dans un petit village proche d’Avignon, sous l’aplomb tranquille du Mont Ventoux. J’ai toujours été fascinée par ce qui défilait sous mes yeux et dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai tenté de capturer ces instants de vie. La passion m’a suivie au fil des années et s’est amplifiée au fil des rencontres pour donner aujourd’hui cette série de clichés aériens pris depuis un avion léger.

Remerciements particuliers à Pierre-Philippe Garry et à la société Bontoux respectivement pour m’avoir donné des ailes, et permis de coucher mes émotions en grand format sur support aluminium.