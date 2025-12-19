Collecter des sources orales, voir se dessiner les lieux, objets et habitudes d’époques révolues à travers les mots de celles et ceux qui les ont vécus. Se laisser guider par leurs voix qui nous mènent à la mémoire d’un village, d’un territoire, d’un pays. On y découvre des gestes, des outils, des modes de vie, des odeurs et des chemins.
C’est Anne-Marie, Josette, Arlette M., Josy, Roland et Arlette C. qui nous conduisent au creux des dédales de ses lieux, qui nous prennent par la main et nous emmènent sur leurs chemins, ceux qui ont compté pour elles et eux. On y retrouve alors une cartographie partielle et partiale du Royans des années 50, 60 ou 70, avant que la télé, la voiture et le prêt à porter ne soient rois, quand le tambourinier, les bals et les cinémas rythmaient le quotidien des habitants et habitantes des villages du Royans, quand se rendre d’un village à l’autre constituait encore un périple, à l’heure où la guerre se terminait à peine.
Récit oral, récit choral, traces audios naviguant entre passé, présent et avenir. Sources immatérielles de vies en cours. Les souvenirs entraînent des récits et les récits, de nouveaux souvenirs.
Le déposoir à murmures offre ce temps de contemplation et de témoignage d’une mémoire encore bien vivante. Le déposoir à murmures constitue une polyphonie de récits croisés. A nous de poursuivre le fil tissé par ces voix.
Exposition Le déposoir à murmures : histoires de vie en Royans Vercors
Exposition sonore et visuelle autour des récits de personnes âgées du Royans-Vercors, réalisée par Radio Royans Vercors
55 Route de Sainte Eulalie 26190 Saint-Laurent-en-Royans Tél. 06 68 59 41 42
