Le Musée numérique des micro-folies réunit des contenus culturels et scientifiques projetés sur un grand écran et des tablettes permettant d’accéder à des informations.
Plongez dans l’univers des peintres et sculpteurs de l’époque de Mme de Sévigné.
Exposition- Le musée numérique de la Micro-folie des Tracols
En 2026, à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, la médiathèque vous propose une programmation célébrant l’écriture et le XVIIe siècle.
2 avenue Division du Texas 26150 Die Tél. 04 75 22 22 32
