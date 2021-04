Exposition Le Noir rencontres graphiques 2021

MISS TIC, WILLEM, Sophie DUTERTRE, BLEXBOLEX, J-Noël BACHÈS, Mylène BESSON, Flore CHEMIN, Paul DIEMUNSCH, A-Laure DRAISEY, Samuel GUILLE, Medi HOLTROP, Sharon KIVLAND, Jeannie LUCAS, B MEUNIER-DERY, Lucas RIBEYRON, Paule RICHÉ, Stefanie SCHILLING, J-Guy UBIERGO, Y5/P5

et d’une dizaine d’artistes du XVème au XXI ème siècle (collection)

Camille COROT, Eugène DELACROIX, Gustave DORÉ, FRAS MASEREEL, Pablo PICASSO,BEN, Philippe HONORÉ ….

Une exposition collective présentant le regard d’artistes sur notre temps face à celui de grands artistes renommés du XVème au XXI ème siècle.

Un vernissage est prévu le 19 JUIN 2021 (sauf si la situation sanitaire ne nous le permet pas) avec présentation des artistes invités et présents.

EXPO du 13 MAI AU 15 AOUT 2021

Créations:

Un portfolio où chacun des 19 +1 artistes de l’exposition « le Noir, rencontres graphiques » aura une oeuvres en sérigraphie. Ce portfolio de 20 sérigraphies (avec la sérigraphie de Caroline Sury) est mis en vente dans la boutique du Centre d’art.

Un catalogue de l’exposition sera réalisé et mis en vente à l’accueil.

Des documents pédagogiques seront mis à disposition pour le corps enseignant et le jeune public.

Un livret éducatif sera réalisé par la médiatrice du centre sur une partie de l’exposition

Des rencontres avec les artistes: LE 19 JUIN 2021

Présentations et rencontres des artistes pendant le week-end d’ouverture de l’exposition. signature du catalogue …..

Visites commentées & atelier éducatif:

Ils sont prévus au cours de la durée de l’exposition.

Le Noir, rencontres graphiques

Centre d’art Yvon Morin

Le Poët laval, 26160

du 13 mai au 15 Aout 2021