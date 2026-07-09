Thomas Vannieuwenhuyse expose son projet Lalala associant musique, mots et son travail plastique qui se rejoignent dans ses oeuvres et Sarah Strand ses photographies d’art analogique
Exposition
Exposition « Le projet Lalala »
Autour de la fête du patrimoine, Thomas Vanniueuwenhuyse et Sarah Strand exposeront dans les caves voutées du château par l’association Alticampus.
du 12/09/2026 au 26/09/2026 Informations complémentaires
30 Impasse du Château Caves voutées du château 26400 Autichamp Tél. 06 79 64 29 84
Gratuit pour les visiteurs