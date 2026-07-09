Exposition

Exposition « Le projet Lalala »

Autour de la fête du patrimoine, Thomas Vanniueuwenhuyse et Sarah Strand exposeront dans les caves voutées du château par l’association Alticampus.

Exposition « Le projet Lalala »
du 12/09/2026 au 26/09/2026

30 Impasse du Château Caves voutées du château 26400 Autichamp Tél. 06 79 64 29 84

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Gratuit pour les visiteurs

Thomas Vannieuwenhuyse expose son projet Lalala associant musique, mots et son travail plastique qui se rejoignent dans ses oeuvres et Sarah Strand ses photographies d’art analogique