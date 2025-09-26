Plongez dans l’histoire de Lucie, 9 ans, qui mène l’enquête sur un secret de famille avec l’aide de son ami Yann et d’un couple de mésanges. Un film d’aventure rempli de mystères et de découvertes.
En prime, participez à notre jeu-concours pour tenter de gagner l’un des 5 lots de 2 billets de cinéma pour voir le film sur grand écran !
Exposition « Le Secret des mésanges »
Venez découvrir le making-of du film d’animation qui sortira au cinéma le 22 octobre.
1 Place Génissieu 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 01 70
Plongez dans l’histoire de Lucie, 9 ans, qui mène l’enquête sur un secret de famille avec l’aide de son ami Yann et d’un couple de mésanges. Un film d’aventure rempli de mystères et de découvertes.