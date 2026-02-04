Exposition

Exposition : Les artistes des collines

Venez nombreux pour découvrir les créations des Artistes des Collines ! Il y en aura pour tous les goûts : peinture, sculpture, photographie, …

du 21/02/2026 10:00 au 22/02/2026 18:00

2 Place des Écoles 26350 Crépol Tél. 06 77 49 91 27

Gratuit pour les visiteurs