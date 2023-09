Exposition Les Bleus de St Uze

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine le 16 et 17 septembre pour découvrir notre exposition temporaire sur les Bleus de Saint-Uze au tarif préférentiel de 2EUR.

Le » Bleu de Saint-Uze » est l’appellation actuelle d’un type de grès qui a été produit de la fin du 19e s. à la première moitié du 20e s., par une douzaine d’entreprises du nord de la Drôme, notamment par Revol, Delaunay et Michon à Saint-Uze.

Cette production, caractéristique de la période d’industrialisation de la France rurale, est connue pour la grande variété de ses modèles et ses décors floraux bleus réalisés au tampon.

Les gammes déclinent l’ensemble des accessoires de cuisine : des soupières aux plats, en passant par les casseroles, pâtissières, cafetières ou théières … Elles proposent aussi des articles pour la table : beurriers, crémiers, sucriers, pots à eau, ou encore des pièces d’ornement, comme de nombreux vases, lampes à pétrole, pyrogènes … De quoi investir toutes les pièces de la maison !

Les » Bleus » connaissent un succès immense. Ces grès, à base de kaolin, sont d’une parfaite salubrité, sans substance métallique dans leur émail, et très résistants aux chocs mécaniques et thermiques. La vitrification des pièces, et leur aptitude à passer sur le feu, les rendent à la fois hygiéniques et pratiques.

La production en série et le procédé de décoration au tampon, développé dans les années 1870, permettent aux fabriques de proposer des pièces bon marché. De nombreux ménage s’offrent une vaisselle culinaire élégante et fonctionnelle.

La Maison de la Céramique expose plus de 300 objets remarquables. Un diaporama présente le travail dans les usines de Saint-Uze au début du 20e s.