Exposition : Les fleurs de l’âge

Les Fleurs de l’âge » a été imaginé avec la Web radio locale RadioLà, le photographe Charles De Borggraef de l’association Hors Champ, le Tiers-lieu numérique et social Le Lien 26.

« Les Fleurs de l’Âge » donne à voir et entendre dix portraits photographiques et sonores de personnes de plus de 65 ans, représentant la diversité des habitants et habitantes vivant sur notre territoire.

Il s’agit d’un projet proposé par la Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux et constitué :

d’une exposition sonore réalisée par Pauline Lemaire-Démaret réalisatrice radio à RadioLà et Charles De Borggraef, photographe et médiateur culturel – à HorsChamp ;

d’une valise sonore imaginée et créée par Thibault Lefranc, musicien et créateur d’objets sonores ;

d’un site web valorisant ces portraits, créé lors d’ateliers numériques proposé à des personnes de plus de 65 ans par le Lien 26 et la graphiste Cécile Fleuriet, ce site permet au plus grand nombre d’avoir accès à ce projet, d’en faciliter sa diffusion et son appropriation, notamment par les plus jeunes.

Le site dédié, lesfleursdelage.fr, réalisé par les bénévoles ayant participé au projet, sera en ligne à partir du 5 mai prochain.

A l’origine de ce projet, un film réalisé en 2022 par Alice Béthular dans le cadre de la Charte de Solidarité avec tous les aînés (2018-2022). Projet coordonné par la MSA Drôme Ardèche Loire en lien avec le CAP Drôme Provençale, la CCDB et des élus et bénévoles du territoire, le film « Vieillir, tout un art… » donne à voir et entendre 10 témoins de 65 ans et plus, représentant la diversité des habitants de notre territoire.

Ces créations constituent un fond patrimonial original riche des connaissances et du savoir-faire que nous transmettent les aînés afin de renforcer la cohésion sociale, l’appartenance à une communauté et la responsabilité face à ces derniers.

Elles viennent compléter la démarche développée dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation au Arts et à la Culture coordonnée depuis 2014 par la CCDB et d’autres acteurs du territoire.