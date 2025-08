Exposition « Les petites Saisons » de Margaux OTHATS – Musée d’Art Contemporain

Inspirée de son exposition autour des saisons, Margaux Othats propose différents ateliers en accès libre pour expérimenter et jouer avec le paysage, adaptés aux tout-petits comme aux plus grands. Tour à tour, les enfants pourront dessiner un paysage, habiller une silhouette ou encore jouer avec des formes et les couleurs des feuilles et fleurs qui nous entourent.

Atelier Le Jeu des Saisons avec Margaux Othats :

Le samedi 11 octobre de 14h30 à 16h30 à partir de 2 ans.

Accès libre, sans réservation.