Exposition : Les photos oubliées ! – Journées Européennes du Patrimoine

Exposition : Un trésor photographique exceptionnel, oublié depuis plus d’un siècle a été retrouvé par hasard dans le grenier d’une maison marsannaise, en décembre 2025 :

… 400 clichés sur plaques photographiques de verre pris par un marsannais entre 1898 et 1900.

A l’initiative des Amis du Vieux Marsanne, cette exposition présentera plus de 80 tirages grand format…c’est une véritable » immersion » dans le Marsanne du tournant du siècle qui vous attend.

En complément, des clichés inédits, pris par Charles Bernardin de Montluisant entre 1860 et 1890 et redécouverts récemment, font revivre un vieux village tel qu’il était avant les premières destructions, le » bourg d’en bas » au temps des crinolines à l’heure des premiers bouleversements, la vieille chapelle de Fresneau avec son auvent et le Grand Sanctuaire alors que son clocher est encore en construction.

Visites commentées du prieuré Saint Félix par les membres de l’association des Amis du Vieux Marsanne et visite libre tout le weekend.