Exposition : Les P’tites Poules

C’est l’exposition de l’été à ne pas manquer! Qui ne connaît pas cette saga majeure de la littérature enfantine et ces histoires loufoques de volailles en délire imaginées par Christian Jolibois et illustrées par Christian Heinrich? Déjà 21 tomes et le succès reste phénoménal aussi bien chez les enfants que leurs parents. Assurément un régal!Alors venez découvrir ou redécouvrir cette joyeuse bande de volatiles et toutes leurs aventures àl’occasion de cette grande exposition rétrospective dont le vernissage aura lieu le jeudi 7 août à 11h00. Une séance de dédicaces en présence de l’illustrateur est également prévue le 14 août même lieu même heure .