Avec « Les Structures Invisibles », Florent FRIZET présente la suite et fin de son parcours athénien. Après 9 ans de recherches, ce sont des formes abstraites, à la tendance géométrique, qui émergent et révèlent l’impact de la civilisation.

La série athénienne est un ensemble de 55 tableaux d’un format identique de 180 x 120 cm qui ont été réalisés entre 2016 et 2024 à Athènes. L’exposition comporte une sélection finale de tableaux provenant de cette série. L’ensemble se veut cosmogonique et abstrait, oscillant entre structures géométriques et gestes entropiques.

Vernissage le vendredi 11 avril à 18h30.